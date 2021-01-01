Въведете търсената дума и натиснете Enter
Група Летците представя новия си сингъл „Там“ този петък

Първи поглед към новия трети студиен албум на групата.

Публикувано на 12 Ноември 2025
Българската рок група „Летците“ обяви новия си сингъл „Там“. Песента е записана и миксирана в Audioslot Studio, а за цялостната продукция отговаря Васко Райков.

Към "Там" вече е заснет и официален видеоклип, дело на Боян Карамфилов, с когото бандата работи и по предишното си видео към песента „Това съм аз“.

В момента „Летците“ подготвят материали за своя трети авторски албум, като новият сингъл бележи началото на следващия етап от тяхното творчество.

Премиерата на „Там“ ще бъде отбелязана с няколко концерта, на които ще бъде представено и видеото към песента.

Дати на предстоящите участия:

14 ноември – Севлиево, Club Jack, заедно с местната банда Позитив, която също ще представи нов материал

28 ноември – София, The Pit, с групите Kot Takoa’ и Toy Letters

29 ноември – Благоевград, Stage Bar

