Група Летците представя новия си сингъл „Там“ този петък

Българската рок група „Летците“ обяви новия си сингъл „Там“. Песента е записана и миксирана в Audioslot Studio, а за цялостната продукция отговаря Васко Райков.

Към "Там" вече е заснет и официален видеоклип, дело на Боян Карамфилов, с когото бандата работи и по предишното си видео към песента „Това съм аз“.

В момента „Летците“ подготвят материали за своя трети авторски албум, като новият сингъл бележи началото на следващия етап от тяхното творчество.

Премиерата на „Там“ ще бъде отбелязана с няколко концерта, на които ще бъде представено и видеото към песента.

Дати на предстоящите участия:

14 ноември – Севлиево, Club Jack, заедно с местната банда Позитив, която също ще представи нов материал

28 ноември – София, The Pit, с групите Kot Takoa’ и Toy Letters

29 ноември – Благоевград, Stage Bar