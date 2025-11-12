Летците с нов видеоклип към песента „Там“

Българската пънк-рок банда Летците представи най-новия си видеоклип към песента „Там“ – динамична и емоционална композиция, която разглежда темите за личната болка, вътрешните сенки и опита да откриеш светлина дори тогава, когато всичко изглежда изгубено.

Парчето носи характерния за групата суров и искрен звук, а видеото – заснето и режисирано от Боян Карамфилов – развива силен символичен сюжет, преплитащ реалност, сън и подсъзнание.

„Там“ е записана, смесена и мастерирана в студио Audioslot от Васил Райков, който успява да запази живата енергия на групата и емоционалната тежест на композицията.

Историята във видеото проследява вътрешната борба на главния герой – раздвоен между спомена за загубена любов и фалшивия свят, който го обкръжава. Главните роли са поверени на Димитър Николов и Луизабел Николова, чиято актьорска игра придава емоционална дълбочина на песента.

В момента Летците работят по нов материал за своя трети авторски албум, като „Там“ е първи знак за посоката, към която бандата поема.