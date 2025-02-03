Gojira с концертно видео към „Global Warming“ от турнето си във Франция

Gojira пуснаха професионално заснето концертно видео към песента „Global Warming“, записано по време на шоуто им в Лион на 10 декември 2025 г.

Клипът е режисиран и монтиран от Errick Easterday и показва част от френското турне на групата в края на миналата година.

Любопитен детайл около тези концерти е, че фронтменът Джо Дуплантиер претърпява лека операция на дясната ръка непосредствено преди турнето и временно не свири на китара. За концертите групата привлича Грег Кубацки, който поема китарните партии по време на обиколката.

Паралелно с концертните изяви Gojira продължават работата по наследника на албума "Fortitude" от 2021 г. Според барабаниста Марио Дуплантиер част от барабаните, китарите и басът вече са записани, а новият материал се очаква през 2026 г.

По думите на музикантите групата отделя повече време на композирането, за да създаде „нещо свежо, силно и смислено“.