Глен Хюз сподели сингъла „Into The Fade“ от предстоящия албум „Chosen“

Глен Хюз пусна новия си сингъл „Into The Fade“ в края на миналата седмица. Парчето е част от предстоящия му студиен албум „Chosen“, който ще излезе на 5 септември чрез Frontiers Music Srl.

В началото на юни музикантът представи официалното видео към заглавната песен „Chosen“, а месец по-късно излезе и клипът към „Voice In My Head“.

Относно новия албум Глен коментира: „Писането на песни е дълбоко лично за мен и обикновено пиша и записвам, когато имам какво да кажа. Минаха девет години от последния ми соло албум ‘Resonate’."