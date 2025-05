Джо Сатриани и Стив Вай привлякоха Глен Хюз за дебютната песен на Satchvai „I Wanna Play My Guitar“

Джо Сатриани и Стив Вай споделиха дебютната песен на своята банда Satchvai, озаглавена „I Wanna Play My Guitar“.

В парчето участват Сатриани и Вай, заедно с ритъм китариста Пийт Торн, басиста Марко Мендоса и барабаниста Кени Ароноф, а специален гост е Глен Хюз (Deep Purple, Black Country Communion), който изпълнява вокалите.

„Когато започнах да пиша тази песен, нямах представа колко важен ще бъде приносът на Глен и Стив,“ сподели Сатриани пред списание Guitar Player, „Това, което те вложиха в парчето, наистина го съживи.“

По думите на Джо, първоначално той е планирал да покани Хюз и Джъстин Хоукинс от The Darkness да пеят заедно в песента. „Хрумна ми тази щура идея по време на круиза Monsters Of Rock, където Глен и Джъстин също участваха,“ обяснява той. „За съжаление, когато се върнах от круиза, дадох положителен тест за COVID и прекарах 10 дни в мъгла, забравяйки дори дали съм изпратил поканите за сътрудничество. Когато най-накрая се възстанових, получих отговор от екипа на Джъстин, че The Darkness ще издават албум по същото време и той няма да може да участва, така че изпратих грубо демо на Глен и той се заинтригува.“

Когато Сатриани и Вай за първи път обявиха членовете на бандата Satchvai през януари, Сатриани сподели:

"Намирането на подходящите музиканти за групата първоначално беше плашеща задача, след това вълнуваща; има толкова много страхотни музиканти, от които да избираме!Не е тайна, че химията между музикантите винаги ще бъде това, което прави една група магическа на живо, и ние намерихме тази химия с Кени, Марко и Пийт."

"Предстоящите концерти ще се фокусират не само върху нашите солови творби, но и върху музиката от новия ни албум. Толкова сме развълнувани да тръгнем на турне и да отпразнуваме това с всички наши фенове!“ допълва той.

Лятното турне на Satchvai “Surfing with the Hydra Tour 2025” ще стартира на 13 юни и ще премине през най-големите сцени и фестивали в Европа. А в маршрута му е и София - на 22 юли 2025 г., в зала 1 на НДК!