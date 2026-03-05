Гледайте новото видео на Butcher Babies „Black Dove“

Butcher Babies представиха новия си сингъл „Black Dove“.
Парчето е продуцирано от Хауърд Бенсън, както и предишния сингъл „Lost In Your Touch“, и продължава линията към по-емоционално и дълбоко звучене.
„Black Dove“ съчетава уязвимост и тежест, като запазва характерната интензивност на бандата, но добавя и по-личен заряд. Песента е част от предстоящия им албум за Judge & Jury Records, който ще бъде силно автобиографичен за вокалистката Хайди Шепърд.
„Black Dove“ е и част от новия етап за Butcher Babies, след като през 2024 г. Карла Харви напусна групата и Хайди Шепърд остана единственият вокалист.
