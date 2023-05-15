Butcher Babies с нов сингъл „Lost In Your Touch“

Американската метъл група Butcher Babies представи новия си сингъл „Lost In Your Touch“. Парчето е продуцирано от Хауърд Бенсън и е второто издание от предстоящия албум на бандата, който ще излезе чрез Judge & Jury Records.

Вокалистката Хайди Шепърд споделя, че "Lost In Your Touch" е вдъхновена от болезнен период в живота ѝ, когато преди около десет години е наблюдавала как човекът, когото е обичала, започва връзка с друга жена. Тя разказва, че в този момент се е опитвала да се справи с новата реалност, като същевременно се е връщала към спомените за връзката им.

По думите ѝ песента я връща към тези моменти на самота и размисъл, но също така отразява и процеса на личностно израстване и преоткриване на самата себе си.

Хайди допълва, че работата по „Lost In Your Touch“ с продуцента Хауърд Бенсън е била особено важна, тъй като той е разбрал емоцията и историята зад текста още от самото начало. Според Бенсън именно уязвимостта в текста е направила песента толкова силна.

Новият албум на Butcher Babies се записва в West Valley Recording Studios в Калифорния, студиото на Бенсън в Удланд Хилс, като по инструменталната част работят самият Бенсън и Нийл Сандерсън от Three Days Grace.

Още през ноември вокалистката разкри в социалните мрежи, че новият албум ще бъде най-личният проект в кариерата ѝ. По думите ѝ песните ще разкажат истории от последните 25 години от живота ѝ и ще засегнат моменти, за които досега не е говорила публично.

„Lost In Your Touch“ следва предишния сингъл „Sincerity“, издаден през ноември 2024 г. Това беше и първото издание на Butcher Babies след напускането на съоснователката и вокалистка Карла Харви.

Групата обяви раздялата с Харви през юли 2024 г., след като тя беше част от формацията в продължение на 15 години. Butcher Babies изнесоха първия си концерт без нея на 27 юли 2024 г. на фестивала Stonehenge в Нидерландия.

В настоящия си състав Butcher Babies включват Хайди Шепърд (вокали), Хенри Флъри (китара), Рики Бонаца (бас) и Девин Никълс (барабани).

През 2023 г. групата издаде двойния албум „Eye For An Eye…“ и „…’Til The World’s Blind“, който отбеляза десетгодишнината от дебютния им албум „Goliath“, излязъл през 2013 г. чрез Century Media Records. Предишният студиен албум на бандата — „Lilith“ — излезе през 2017 г. и беше продуциран от Стив Евец (The Dillinger Escape Plan, Sepultura, Suicide Silence).