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Гледайте новия видеоклип на Мерилин Менсън „Front Toward Enemy“

Парчето е втори сингъл от предстоящия албум "One Assassination Under God – Chapter 2"

Публикувано на 22 Юли 2026
Гледайте новия видеоклип на Мерилин Менсън „Front Toward Enemy“
Снимка: Getty Images

Дни преди да пристигне в Пловдив за фестивала Hills Of Rock, Мерилин Менсън представи официален видеоклип към новия си сингъл „Front Toward Enemy“. Видеото е режисирано от Анри Александър Леви, а песента е вторият сингъл от предстоящия албум „One Assassination Under God – Chapter 2“, който ще излезе на 14 август чрез Nuclear Blast Records.

Новият албум е създаден в сътрудничество с дългогодишния партньор на Менсън Тайлър Бейтс, който участва както в композирането, така и в продуцирането на материала.

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