Ghost споделиха официално кавъра си на „It’s A Sin“ на Pet Shop Boys

Ghost официално направиха достъпен за слушане във всички стрийминг платформи своя кавър на „It’s A Sin“ на Pet Shop Boys, записан още през 2018 година.

Версията от периода Prequelle / Cardinal Copia първоначално беше включена като бонус трак в специално издание на албума „Prequelle“, но отново привлече вниманието на феновете, след като прозвуча в трейлъра на видеоиграта „Lords Of The Fallen II“, чиято премиера е планирана за 2026 година.

След засиления интерес около участието на песента в трейлъра, Ghost решиха официално да я пуснат за масово дигитално разпространение. По характерния си ироничен начин групата обяви новината с послание към феновете, в което намеква за „ключовете към трезора“, когато си „главното пончо“.

Оригиналната песен на Pet Shop Boys излиза през 1987 година, а версията на Ghost я пречупва през характерната за групата мрачна и театрална естетика, превръщайки я в запомнящ се акцент от ерата на Prequelle.