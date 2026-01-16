Ghost представиха видеоклип към „Umbra“

Ghost споделиха новото си видео към песента „Umbra“ – част от албума „Skeletá“, който оглави класациите в редица държави. Клипът, режисиран от Амир Чамдин, проследява историята на обречена двойка, устремена към своя неизбежен край под погледа и разказа на Papa V Perpetua.

Миналия месец групата отмени три концерта от северноамериканската част на турнето „Skeletour“ – в Ноксвил, Шарлът и Грийнвил – заради извънредно положение в Северна Каролина, Южна Каролина и Тенеси.

Северноамериканските дати на „Skeletour“ стартираха на 21 януари в Орландо и ще продължат до 23 февруари в Лос Анджелис. Турнето се провежда като изживяване без телефони – мобилните телефони се поставят в специални Yondr калъфи, които се отключват едва след напускане на залата или на определени станции вътре в обекта.

„Skeletour“ бележи нов етап в концертната естетика на групата. Сценографията, разработена от креативния директор Тобиас Райлендър и фронтмена Тобиас Фордж, комбинира готическа символика и бруталистична архитектура. Сцената се превръща в своеобразен храм – смесица от катедрала и рок колизеум.

В центъра на дизайна е „Grucifix“ – интерпретация на емблематичния символ на групата, който функционира едновременно като визуален акцент и осветителна конструкция.

Осветлението препраща към класически рок спектакли с визуални намигвания към Queen и Van Halen. За първи път турнето включва и пълномащабна видео продукция под ръководството на Райлендър и режисьора Амир Чамдин, която шоуто в изцяло потапящо мултимедийно преживяване.

През май 2025 г. „Skeletá“ дебютира под №1 в Billboard 200 с 86 000 продадени еквивалентни албума за първата седмица в САЩ. Това е първият хард рок албум, оглавил класацията след AC/DC с „Power Up“ през 2020 г.