Флий издаде нов сaмостоятелен сингъл „A Plea“

Басистът на Red Hot Chili Peppers Флий издаде новия си самостоятелен сингъл „A Plea“, който вече е наличен за стрийминг заедно с официален видеоклип, режисиран от дъщеря му Клара Балзари. Песента е първия поглед към предстоящия му самостоятелен албум, очакван през 2026 г.

Новината за проекта дойде вчера чрез видео в Instagram, в което Flea – легнал на пода с бас китара и тромпет – разказа за личния характер на музиката. Той споделя, че „A Plea“ е първата песен от албум, създаден изцяло от него, и че това е „най-силната част“ от неговата творческа същност. „Записах нещо, което наистина е моята същност – най-доброто от мен. Много съм развълнуван, че успях да изразя отношението си към света и надеждата ми за по-дълбоко общуване между хората“, казва той.

Flea описва записа като „straight rockin’“, но музикантите, които участват в проекта, подсказват за по-широк стилов спектър: Джош Джонсън, Деантони Паркс, Ана Бътърс, Джеф Паркър, Рики Уошингтън, Викрам ДеВастали, Мауро Рефоско. Повечето от тях са свързани с джаз и експериментални проекти.

Флий досега не е издавал пълнометражен соло албум. Единственото му самостоятелно издание е джаз EP-то "Helen Burns" от 2012 г.