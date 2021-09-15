Faith No More загатнаха за завръщане на сцената през 2027 г.

Faith No More дадоха първия сериозен знак от години насам, че може да се завърнат на концертната сцена.

На 16 юни групата публикува в социалните си мрежи изображение с характерната осемлъчева звезда от логото си и надпис „2027“, поставен върху снимка на концертна публика. Без никакво допълнително обяснение, публикацията веднага накара феновете да заговорят за евентуално завръщане.

Почти по същото време изданието Pollstar съобщи, че бразилската компания за развлечения 30e е подписала глобално споразумение с Faith No More за бъдещи световни турнета.

„30e не прилича на типичната машина в музикалния бизнес. Подходът им идва от различно място и носи различна енергия, а ние сме готови да застанем зад това“, коментират от Faith No More.

Любопитното е, че всичко това се случва по-малко от година след като клавиристът Роди Ботъм изрази сериозни съмнения относно бъдещето на групата. В интервю за Alternative Nation през октомври 2025 г. той заяви, че не вижда реална перспектива Faith No More да се върнат към активна концертна дейност и че според него членовете на групата са постигнали това, което са искали артистично.

Последният концерт на Faith No More беше през 2016 г. През 2021 г. групата отмени всички планирани участия заради здравословните проблеми на вокалиста Майк Патън, свързани с психическото му състояние след пандемията.

След разпадането си през 1998 г. Faith No More се събраха отново през 2009 г., а през 2015 г. издадоха албума "Sol Invictus", първия си студиен запис след близо две десетилетия пауза.

Засега Faith No More не са обявили конкретни концерти или турне. Въпреки това комбинацията от загадъчния тийзър и новото партньорство за бъдещи турнета е достатъчна, за да подхрани надеждите на феновете, че 2027 г. може да се окаже годината на завръщането.