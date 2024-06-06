Evergrey обявиха 15-ия си албум „Architects Of A New Weave“

Шведските майстори на меланхоличния прогресив метъл Evergrey ще издадат своя 15-и студиен албум „Architects Of A New Weave“ на 5 юни 2026 г. чрез Napalm Records. Изданието идва само дни преди групата да се качи на сцената като специален гост на Iron Maiden за два концерта от световното турне „Run For Your Lives“.
Новият албум е описван като интензивно и кинематографично пътуване – тежък, динамичен и емоционално наситен материал, който не остава в сянката на мрака, а търси изход и трансформация.
Фронтменът Том С. Енглунд коментира:
„Буквално никога не сме имали толкова трудности при избора на сингли. И честно казано – това е най-добрият проблем, който можем да имаме. Всяка песен се бори да бъде първата, която ще чуете. Няма пълнеж, няма компромиси – само 12 композиции, с които сме изключително горди.“
Сред акцентите в съдържанието на албума са „The World Is On Fire“, „Leaving The Emptiness“, „Heaven“, „The Prophecy“, както и заглавната „Architects Of The New Weave“. В песента „A Burning Flame“ гост-вокали записва съгражданинът им от Гьотеборг – Микаел Стан (Dark Tranquillity, The Halo Effect), което добавя допълнителна тежест към втората половина на албума.
„Architects Of A New Weave“ е продуциран от Том С. Енглунд и Викрам Шанкар, а миксът е поверен на Адам „Nolly“ Гетгуд.
Освен стандартното издание, ще се появят и специални формати с бонус диск, включващ допълнителните песни „Heights“ и „One Heart“, албумен микс на сингъла „Oxygen!“ (2025), демо версия на „Longing“, инструментални версии и концертен запис на „Falling From The Sun“ от предходния албум „Theories of Emptiness“ (2024).
„Architects Of A New Weave“ съдържание:
1. Welcome To The Pattern
2. The Shadow Self
3. Architects Of The New Weave
4. The World Is On Fire
5. Heaven
6. The Script
7. Leaving The Emptiness
8. Longing
9. A Burning Flame
10. Call Off Your Lions
11. Chains Of Shame
12. The Prophecy