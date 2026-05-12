Eleine споделиха сингълa „Watch As We Rise“

Шведската симфоник метъл група Eleine представи новия си сингъл „Watch As We Rise“. Песента е част от петия студиен албум на бандата "The Water Taste Of Blood", който ще излезе на 4 декември чрез собствения им лейбъл Algoth Records с международна дистрибуция на Sound Pollution.

След „Empire Of Lies“ и „We March“, новото парче продължава концепцията на албума. Според групата „Watch As We Rise“ е най-тежката песен, представена досега от предстоящия запис.

„Това е нашата песен за възвръщането на контрола над живота. През последните години преминахме през много трудности. „Watch As We Rise“ е песен, която освобождава и зарежда със сила и решителност“, споделят музикантите.

През октомври Eleine ще започнат най-голямото си европейско хедлайнерско турне досега. То включва над 30 концерта в 12 държави, а на 5 декември групата ще отбележи излизането на новия албум със специално шоу в родния си град Лунд.