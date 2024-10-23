Eleine представиха видео към новия си сингъл „Empire Of Lies“

Шведската метъл формация Eleine представи официално видео към новия си сингъл „Empire Of Lies“. Парчето е първи поглед към предстоящия нов албум на групата, който се очаква на 4 декември чрез RPM.

„Empire Of Lies“ съчетава тежки рифове, плътни ритми и мелодични линии, а текстът се фокусира върху манипулацията, измамата и разпадането на свят, изграден върху лъжи.

Основателите на групата Маделин и Рикард споделят, че песента е вдъхновена от усещането за безсилие, когато човек се оказва в среда, изпълнена с лъжи и манипулации.

По думите им „Empire Of Lies“ носи силна енергия и разнообразна динамика, а групата се надява припевът бързо да се превърне в момент, който публиката да пее заедно с тях по време на концертите.