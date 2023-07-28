Eagles отбелязват 50 години от "Their Greatest Hits 1971–1975"

Албумът "Their Greatest Hits 1971–1975" на Eagles получи сертификат "Quadruple Diamond"[четворно диамантен] от Американската асоциация на звукозаписната индустрия (RIAA) за над 40 милиона продадени копия в САЩ. Така компилацията остава най-продаваният албум в историята на американския пазар.

Другият класически албум на групата – "Hotel California" – е ресертифициран 28 пъти платинен и заема трето място сред най-продаваните албуми на всички времена.

В навечерието на 50-годишнината от излизането на "Their Greatest Hits 1971–1975" на 17 февруари 2026 г., албумът ще бъде издаден на 180-грамов кристално прозрачен винил, който ще се предлага ексклузивно чрез eagles.com от 13 февруари.

Колекцията включва песни от първите четири студийни албума на Eagles и съдържа емблематични заглавия като „Take It Easy“, „Witchy Woman“, „Lyin’ Eyes“, „Desperado“ и „The Best Of My Love“.

Паралелно с това групата продължава концертната си резиденция в Sphere (Лас Вегас), където с общо 12 концерта ще постави рекорд за най-дълга резиденция в залата.