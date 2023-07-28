Въведете търсената дума и натиснете Enter
Eagles отбелязват 50 години от "Their Greatest Hits 1971–1975"

Публикувано на 27 Януари 2026
Eagles отбелязват 50 години от

Албумът "Their Greatest Hits 1971–1975" на Eagles получи сертификат "Quadruple Diamond"[четворно диамантен] от Американската асоциация на звукозаписната индустрия (RIAA) за над 40 милиона продадени копия в САЩ. Така компилацията остава най-продаваният албум в историята на американския пазар.

Другият класически албум на групата – "Hotel California" – е ресертифициран 28 пъти платинен и заема трето място сред най-продаваните албуми на всички времена.

В навечерието на 50-годишнината от излизането на "Their Greatest Hits 1971–1975" на 17 февруари 2026 г., албумът ще бъде издаден на 180-грамов кристално прозрачен винил, който ще се предлага ексклузивно чрез eagles.com от 13 февруари.

Колекцията включва песни от първите четири студийни албума на Eagles и съдържа емблематични заглавия като „Take It Easy“, „Witchy Woman“, „Lyin’ Eyes“, „Desperado“ и „The Best Of My Love“.

Паралелно с това групата продължава концертната си резиденция в Sphere (Лас Вегас), където с общо 12 концерта ще постави рекорд за най-дълга резиденция в залата.

