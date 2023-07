Съоснователят на Eagles Ранди Майснер е починал на 77 години

Съоснователят и басист Eagles Ранди Майснер е починал на 77 годишна възраст след усложнения от белодробно заболяване.

Ранди Мейснер е роден на 8 март 1946 година в Скотс Блъф, Небраска. През 1971 година заедно с Глен Фрей, Дон Хенли и Бърни Лийдън той основава легендарната група Eagles. Мейснер допринася за някои от най-емблематичните песни на групата и участва в албумите "Eagles", "Desperado", "On The Border", "One of these nights" и "Hotel California".

Tой напуска бандата през 1977 година в края на турнето на бандата в подкрепа на петия им албум „Hotel California“.

Поклон!