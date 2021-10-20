Джак Уайт подготвя нов албум „Frozen Charlotte“

Джак Уайт изненадващо разкри, че подготвя нов студиен албум. Новината се появи без официално съобщение, интервю или анонс в социалните мрежи, а феновете откриха проекта чрез предварителните поръчки, публикувани в онлайн магазина на Third Man Records.
Албумът носи заглавието „Frozen Charlotte“ и ще излезе на 10 юли. Това ще бъде седмият самостоятелен студиен албум на Джак Уайт и ще включва 13 песни, сред които вече познатите сингли „G.O.D. And The Broken Ribs“ и „Derecho Demonico“.
Според информацията в магазина на Third Man Records, записът е реализиран в студиото Third Man Studio в Нешвил с музикантите Патрик Кийлър (барабани), Доминик Дейвис (бас) и Боби Емет (клавишни).
Описанието определя албума като продължение на суровата и енергична посока от „No Name“ от 2024 г., комбинираща интензивен рокендрол с блус елементи.
Обложката на „Frozen Charlotte“ включва син череп върху керамична фигура на момче – оригинална творба, която Джак Уайт наскоро представи в изложбата „Jack White: These Thoughts May Disappear“ в Лондон.
Междувременно музикантът продължава европейското си турне, а през юли започват и концертите му в Северна Америка.
Траклист на „Frozen Charlotte“:
1. G.O.D. And The Broken Ribs
2. Derecho Demonico
3. There’s Nobody There
4. Raising the Grain
5. You’ll Never Fix Me
6. Nobody Knows
7. Dollar Bill
8. I Can’t Believe What I’m Hearing
9. Thick As Thieves
10. All Alone Again
11. She’s In a Frenzy
12. Making Contact
13. Neighbors Blues