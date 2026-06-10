Джак Уайт издаде албума "Frozen Charlotte"

Джак Уайт издаде новия си самостоятелен албум "Frozen Charlotte". Изданието включва 13 песни и е естествено продължение на "No Name" (2024), запазвайки суровата рокендрол енергия, но с ново звучене и собствен характер.

Албумът е записан в Third Man Studio в Нашвил с музикантите Патрик Кийлър (барабани), Доминик Дейвис (бас) и Боби Емет (клавишни), с които Уайт беше и на турне през последните месеци.

В "Frozen Charlotte" намират място вече познатите сингли „G.O.D. and the Broken Ribs“, „Derecho Demonico“ и „Dollar Bill“.

Премиерата на албума беше предшествана от поредица загадъчни видеа и публикации в социалните мрежи, с които Джак Уайт загатна за новото издание, без да разкрива подробности предварително.