Dirkschneider & The Old Gang представиха нов сингъл и видеоклип "Dead Man's Hand"

Dirkschneider & The Old Gang — проектът, включващ бившите членове на Accept Удо Диркшнайдер, Петер Балтес и Стефан Кауфман , заедно със сина на Удо — Свен Диркшнайдер, Мануела Биберт и Матиас Диет , пуснаха новия си сингъл "Dead Man's Hand".

Парчето, както и по-рано издадените сингли "Strangers In Paradise", "Hellbreaker", "Time To Listen" и "It Takes Two To Tango", ще бъдат включени в предстоящия албум на Dirkschneider & The Old Gang, озаглавен "Babylon", който ще излезе на 3 октомври чрез Reigning Phoenix Music (RPM).

Dirkschneider & The Old Gang коментират: „'Dead Man's Hand' има необичайно начало: първоначално композирана от Мануела на пиано, демо версията съдържаше само вокали и пиано. Песента бе прехвърлена нота по нота към китара и 'Хамънд' орган. Резултатът е уникален: тежкия китарен риф и суровия съпровод на орган подчертават вокалите на Удо, които — по негови думи — са необичайни за него. Допълнителни вокални изненади от Петер и Мануела, както и позитивен 'хоров припев за добро настроение' допълват картината на една изключителна песен."