Dirkschneider & The Old Gang с нов сингъл и видео „Time To Listen“

Dirkschneider & The Old Gang (DATOG) — проектът, в който участват бившите членове на Accept Удо Диркшнайдер (вокали), Петер Балтес (бас) и Щефан Кауфман (китара), заедно със сина на Удо — Свен Диркшнайдер (барабани), Мануела Биберт (вокали) и Матиас Дит (китара) — пуснаха новия си сингъл „Time To Listen“.

Парчето, както и излязлата преди месец песен „It Takes Two To Tango“, ще влезе в предстоящия албум на Dirkschneider & The Old Gang, озаглавен „Babylon“, който ще излезе през октомври 2025 г. чрез Reigning Phoenix Music.

Dirkschneider & The Old Gang издадоха три сингъла между 2020 и 2021 г. — „Where The Angels Fly“, „Face Of A Stranger“ и „Every Heart Is Burning“, последвани от специално благотворително EP, озаглавено „Arising“, в подкрепа на артистите, екипите и музикантите, засегнати от локдауна заради коронавируса. Огромният успех на техните записи и видеоклипове надмина всички очаквания, като до момента са събрали над 23 милиона стрийма и гледания.