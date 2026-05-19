Combichrist с ново видео от предстоящия албум „The Venom In The Mouth Of God“

Combichrist продължават подготовката за излизането на новия си албум „The Venom In The Mouth Of God“, който ще се появи на 24 юли чрез Out Of Line Music. След „Demons Wanna Be Summoned“ с участието на King 810, бандата представя още едно ново парче – „Only Here For A Good Time“.

Това е петият сингъл от предстоящия албум, а фронтменът Andy LaPlegua планира общо шест песни да бъдат представени преди официалната премиера на диска.

„The Venom In The Mouth Of God“ ще включва 13 композиции, сред които „Desolation“, „Venom“, „S.T.F.U.“ и „Demons Wanna Be Summoned“. Албумът продължава посоката, в която Combichrist смесват индъстриъл, EBM, метъл и електронни елементи в агресивен и кинематографичен звук.

Историята на групата започва през 2003 г., а през годините Combichrist се утвърждават като едно от водещите имена на електро-индъстриъл сцената. Албуми като „What The Fuck Is Wrong With You People?“, „Today We Are All Demons“ и „Making Monsters“ превръщат Andy LaPlegua и компания в редовни участници на големи фестивали и международни турнета. Групата е добре позната и с концертите си като съпорт на Rammstein по време на турнето „Liebe ist für alle da“.

Последният им албум „CMBCRST“ излезе през 2024 г. и затвърди репутацията на бандата като една от най-непредвидимите и експериментални формации в тежката електронна сцена.

Напомняме, че Combichrist ще се завърнат в България на 8 декември с концерт в Топлоцентрала като част от турнето „Electro Combichristmas Tour 2026“. Според организаторите шоуто в София ще бъде със специален електро олдскуул сет.

