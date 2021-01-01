Combichrist се завръщат в София с концерт на 8 декември

Combichrist ще свирят в София на 8 декември в Топлоцентрала. Шоуто е част от европейското турне Electro Combichristmas Tour 2026, което включва 15 дати.

Групата, водена от Анди Лаплегуа, се завръща у нас с обещание за тежък old school сет и поредна среща с характерната си смесица от индъстриъл, EBM, метъл и електронни елементи.

Combichrist са сред най-разпознаваемите имена в електро-индустриалната сцена и през годините изграждат репутация на една от най-енергичните концертни банди в жанра. Българската публика ги познава още от първото им гостуване у нас през 2009 г. в рамките на Gorgon Electro Mini Fest.

Сред ключовите моменти в кариерата на формацията е и турнето с Rammstein между 2009 и 2011 г., когато Combichrist са официален съпорт на германците по време на LIFAD Tour.

Преди концерта в София групата ще издаде и новия си албум The Venom In The Mouth Of God, който се очаква на 24 юли чрез Out Of Line Music.

Новото видео към „Demons Wanna Be Summoned“, в което участват и King 810, подсказва и по-тежката посока, в която Andy LaPlegua развива проекта през последните години.

Билети за концерта в София вече се продават в системата на PaySera и в магазини „На Тъмно“.