Чуйте новия сингъл на Skindred „Can I Get A“

Уелската рага метъл група Skindred сподели новия си сингъл „Can I Get A“.

Текстът на песента е силно личен за вокалиста Бенджи Уеб. В него той разказва за трудното си детство, белязано от бедност и семейни трудности. След като остава без родители като дете, Уеб е отгледан от по-големия си брат.

„Това е за времето, когато като дете гледах приятелите си и нещата, които те имаха, а аз – не“, споделя музикантът. „Бях на единадесет години и се тревожех какъв ще стане животът ми. Много деца около мен тръгнаха по лош път. Аз просто хванах микрофона и реших да видя накъде ще ме отведе. Искам хората да знаят, че могат да бъдат това, което искат.“



„Can I Get A“ ще бъде включена в предстоящия девети студиен албум на Skindred – „You Got This“. Албумът ще съдържа десет песни и продължава линията на бандата, съчетаваща тежки рифове, мелодични припеви и елементи от рага и денсхол.

„You Got This“ съдържание:

1. You Got This

2. Can I Get A

3. Born Fe Dis

4. This Is The Sound

5. Broke

6. Glass

7. Big ’Em Up

8. Do It Like This

9. My People

10. Give Thanks