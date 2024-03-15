Skindred издават нов албум през април

Британската група Skindred се завръща с характерната си смес от рага-метъл и експлозивна енергия. Новият им албум, озаглавен "You Got This" ще излезе на 26 април чрез Earache Records. Първият сингъл и видео към заглавната песен вече са факт:

След изключително успешната 2023 г. бандата влиза в нова фаза.



Осмият им студиен албум "Smile" достигна #2 в британските класации, групата напълни Wembley Arena, спечели награда MOBO за „Най-добра алтернативна група“ и оглави сцени на Гластънбъри две поредни години.

С новия "You Got This" Skindred продължават по възходящата си линия с колекция от директни, енергични парчета – комбинация от тежки рифове, заразителни припеви и танцувални ритми, създадени за големи фестивални сцени.

"You Got This" съдържание:

1. You Got This

2. Can I Get A

3. Born Fe Dis

4. This Is The Sound

5. Broke

6. Glass

7. Big ’Em Up

8. Do It Like This

9. My People

10. Give Thanks