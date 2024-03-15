Skindred издават нов албум през април

Британската група Skindred се завръща с характерната си смес от рага-метъл и експлозивна енергия. Новият им албум, озаглавен "You Got This" ще излезе на 26 април чрез Earache Records. Първият сингъл и видео към заглавната песен вече са факт:
След изключително успешната 2023 г. бандата влиза в нова фаза.
Осмият им студиен албум "Smile" достигна #2 в британските класации, групата напълни Wembley Arena, спечели награда MOBO за „Най-добра алтернативна група“ и оглави сцени на Гластънбъри две поредни години.
С новия "You Got This" Skindred продължават по възходящата си линия с колекция от директни, енергични парчета – комбинация от тежки рифове, заразителни припеви и танцувални ритми, създадени за големи фестивални сцени.
"You Got This" съдържание:
1. You Got This
2. Can I Get A
3. Born Fe Dis
4. This Is The Sound
5. Broke
6. Glass
7. Big ’Em Up
8. Do It Like This
9. My People
10. Give Thanks