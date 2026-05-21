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Чуйте новия сингъл на Nothing But Thieves „Stray Dogs“

Публикувано на 10 Юли 2026
Чуйте новия сингъл на Nothing But Thieves „Stray Dogs“
Снимка: facebook.com/NothingButThieves

Британската алтернатив рок група Nothing But Thieves представи новия си сингъл „Stray Dogs“, който вече е достъпен чрез RCA/Sony Music.

Песента следва издадения през юни „Evolution“.

Миналата година Nothing But Thieves отбелязаха десет години от създаването си, а след успеха на албума "Dead Club City" и мащабното световно турне, групата вече поставя началото на следващия етап от кариерата си.

Българските фенове имаха възможност да видят Nothing But Thieves за първи път у нас в края на юни, когато британската банда изнесе един от най-запомнящите се концерти на Sofia Live Festival 2026.

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