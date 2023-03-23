Nothing But Thieves поставят начало на нова ера с „Evolution“

Nothing But Thieves се завърнаха с новия сингъл „Evolution“, който поставя началото на следващата глава в историята на бандата след повече от десетилетие на сцена, четири студийни албума и милиарди стриймове.

Новата песен излиза чрез Sony Music и RCA Records, а групата описва парчето като своеобразно „любовно писмо“ към хората около тях и връзката, която са изградили с публиката през годините.

За работата по новия материал музикантите се връщат в Angelic Studios. Mястото, където записват и дебютния си албум. Според тях това е било опит да преоткрият онзи "направи си сам" дух и автентичност, с които започва историята на Nothing But Thieves.

„Evolution“ комбинира енергични китари, динамичен ритъм и характерните вокали на Конър Мейсън в песен, която носи едновременно носталгия, еуфория и усещане за общност. В текста има и препратка към малка концертна сцена от родния им Саутенд, която е изиграла важна роля в ранните години на групата.

Сингълът беше представен за първи път по време на специален YouTube livestream пред 250 фенове на живо и милиони зрители онлайн, а премиерата му в ефира на BBC Radio 1 беше избрана за “Hottest Record” от Jack Saunders.

От групата коментират, че песента не е „обсебена от идеята за съвършенство“, а по-скоро търси истинските и човешки моменти – връзките помежду им, животът на път и енергията на концертите.