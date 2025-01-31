Въведете търсената дума и натиснете Enter
Чуйте новия сингъл на Def Leppard „Rejoice“

Публикувано на 22 Януари 2026
DEF LEPPARD споделиха новия си сингъл „Rejoice“, който излиза непосредствено преди завръщането на групата в Лас Вегас за концертната серия „Def Leppard: Live at Caesars Palace – The Las Vegas Residency“.

„Rejoice“ е създадена като песен за преодоляване и израстване. Фронтменът Джо Елиът разказва, че идеята е тръгнала от текст, в който разказвачът се намира „на дъното“ и търси път нагоре, а китаристът Фил Колън е предложил музикална основа, която напълно съвпада с това настроение. По думите на Колън, песента е изградена около риф и ритмична основа с племенен заряд, което ѝ придава по-плътен и енергичен характер в сравнение с част от по-скорошния материал на групата.

Новият сингъл ще бъде част от програмата на предстоящата резиденция в Лас Вегас, която стартира на 3 февруари и ще продължи до 28 февруари 2026 г. в The Colosseum at Caesars Palace.

Паралелно с това DEF LEPPARD продължават работата си по нов студиен албум. През септември 2025 г. Джо Елиът потвърди, че групата подготвя своя 13-и студиен албум, като планът е нови песни да бъдат представяни постепенно, а самото издание да излезе в края на 2026 или началото на 2027 година.

 

