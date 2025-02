Def Leppard издадоха кавър на "Stand By Me" като нов сингъл

Рок легендите Def Leppard издадоха нов сингъл - кавър на класиката на Бен Е. Кинг "Stand By Me". Това е първото издание на Def Leppard за 2025 г. и е свързано с актуалния филм на Netflix "Bank Of Dave 2 The Loan Ranger". Студийната версия, достъпна за стрийминг и сваляне, включва страхотен водещ вокал от Джо Елиът и класическата басова линия, изпълнена от Рик Савидж. Аранжиментът е минималистичен, с подчертани струнни инструменти, напомнящ стила на албума "Drastic Symphonies" от 2023 година.

Групата изпълни песента в края на "Bank Of Dave 2", който излезе на 10 януари. Те са заснети да я изпълняват с актьорите от филма.

Def Leppard имат дълга история с "Stand By Me". През февруари 1988 г., Рик Савидж, Фил Колен и Стив Кларк изпълняват песента на живо с Бен Е. Кинг на фестивала в Сан Ремо, Италия, дни преди европейското турне на Hysteria. Джо Елиът също е бил заснет зад кулисите с Бен Е. Кинг. Това е първата "нова" музика от Def Leppard след "Just Like '73" през юни 2024 г. и предхожда очакван бокс сет през март, посветен на 45-годишнината на техен албум.

Оригиналната песен "Stand By Me" е написана от Бен Е. Кинг, Джери Лейбър и Майк Столър и е издадена през 1962 г. в албума "Don't Play That Song!". Песента е преиздадена през 1986 г. с видеоклип, в който участват звездите от филма "Stand By Me", включително Ривър Финикс. Бен Е. Кинг почина през април 2015 г. на 76-годишна възраст.