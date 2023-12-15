Чуйте новата песен на Soen "Indifferent"

Шведската прогресив рок/метъл група Soen е готова да представи своя седми студиен албум, озаглавен „Reliance“, който излиза този петък — 16 януари — чрез Silver Lining Music.

С „Reliance“ формацията, водена от Джоел Екелоф (вокали) и Мартин Лопес (барабани), продължава да развива характерния си звук, балансиращ между светлина и тъмнина, тежест и спокойствие. Албумът изследва дълбоко човешките емоции и вътрешните конфликти, като съчетава прогресивна структура, мелодичност и плътно модерно звучене.

В записа участват и останалите членове на групата — Ларс Енок Охлунд (клавири и китара), Коди Лий Форд (китара) и Стефан Стенберг (бас), които допринасят за естествената еволюция на звука на Soen.

Дни преди официалната премиера групата представи третия сингъл от албума — „Indifferent“, който дава ясна представа за посоката на „Reliance“.

„Reliance“ ще бъде наличен на CD, винил (в черен и цветни варианти), в дигитален формат, както и в специални лимитирани издания за директна поръчка.