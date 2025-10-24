Чуйте новата песен на Queens Of The Stone Age „Easy Street“

Queens Of The Stone Age споделиха видеоклип към новия сингъл „Easy Street“, първа нова песен на групата след издаването на албума "In Times New Roman" през 2023 година.

Парчето беше изпълнявано на живо по време на турнето "The Catacombs Tour" миналата година и бързо се превърна в едно от най-очакваните нови заглавия сред феновете на групата.

В записите участва и американската кънтри певица Ники Лейн, чийто вокал създава интересен контраст с гласа на Джош Хоми.

Според фронтмена песента е създадена с идеята да запази своята естественост и несъвършенство.

„Направихме я така, както бихме записали демо. Без клик трак, с оставени грешки. Песента, както и животът, се крие именно в тези несъвършенства“, казва Хоми.

Заедно със сингъла групата представи и официален видеоклип, режисиран от Тони Волски и Кристофър Грус, по идея на Джош Хоми. В него музикантът се опитва да избяга от поредица колоритни преследвачи, а историята завършва с неочакван обрат.