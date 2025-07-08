Цар Плъх с нова песен и видеоклип – „Погледни насам“

Алтернативната рок и метъл група Цар Плъх се завръща с неочакван завой към мрачния поп. Новата им песен „Погледни насам“, чиято видеопремиера е днес, 24 октомври, е смело и емоционално dark pop откровение, което показва, че границите между стиловете са създадени, за да бъдат преминавани.

„Искаме да покажем, че попът може да бъде дълбок, тъмен и честен. Няма нужда да избираш между тежки китари и синтезатори, между ъндърграунд и мейнстрийм. Музиката е там, където е истината“, споделят от групата.

Режисьор на видеото е Петър Тухчиев – дългогодишен визуален съмишленик и арт директор на Цар Плъх. Клипът представя първи поглед към новата естетика на бандата, преди песента да се появи във всички стрийминг платформи през следващите дни.

С „Погледни насам“ Цар Плъх правят първата си крачка отвъд алтернативната сцена, без да губят характерния си заряд – смели музикални идеи, емоционални вокали и дръзки аранжименти, които вече им донесоха вярна публика.

Новата песен ще бъде представена и на живо на 15 ноември в клуб Mixtape 5 (A-side), София, на най-големия концерт на групата досега. Заедно с тях на сцената ще излязат scarlet – млада и обещаваща банда, която набира все повече популярност. Освен премиерата на сингъла, Цар Плъх ще изпълнят и няколко неиздавани досега песни. За събитието групата подготвя специално светлинно и визуално шоу.

Цар Плъх е съставена от музиканти с корени в алтернативния рок и метъл, които съчетават тежък саунд с електронни и поп елементи. Дебютният им албум „Най-после тишина“, излязъл през май 2025 г., влезе в Spotify Viral Top 50 Bulgaria още в първата си седмица и включи четири песни в класацията. Новият сингъл бележи началото на нова ера за групата – по-мрачна, по-достъпна и още по-неподправена.