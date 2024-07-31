Брус Дикинсън започва записите на новия си солов албум през януари

Фронтменът на Iron Maiden – Брус Дикинсън – ще започне записите на следващия си солов албум през януари 2026 г.

В интервю за подкаста Talk Is Jericho на Крис Джерико, вокалистът споделя, че заедно със своята солова група ще работи по продължението на издадения през 2024 г. албум "The Mandrake Project", като този път записите ще бъдат направени на живо в студиото.

„Ще го направим по стария начин – всичко на живо, през януари,“ казва Дикинсън. „Ще запишем всичко директно на място, с идеята да го запазим така, както е. Само ако нещо звучи наистина зле, ще го презапишем.“

Дикинсън допълва, че през април и август 2025 г. бандата е направила демо записи на новите песни, малко преди началото на северноамериканското им турне. За студийните сесии в началото на следващата година са предвидени три седмици, като музикантът очаква 85–90% от албума да бъде записан в този период.

„Всички в бандата са изключително подготвени,“ коментира Дикинсън. „Не е нужно да се повтаря нищо два пъти – нивото им е впечатляващо.“

Соловият състав на Дикинсън приключи своето северноамериканско турне на 5 октомври в Лос Анджелис, след като започна на 22 август в House of Blues, Анахайм. По време на турнето музикантите изпълниха и песента на Iron Maiden Flash of the Blade от албума Powerslave (1984) – композиция, написана изцяло от Дикинсън, която никога не е била свирена на живо от групата.