Brond споделиха "Trebuchet" втора песен от албума "Snooze"

"Snooze" излиза на 13 февруари

Публикувано на 04 Февруари 2026
Brond споделиха

Brond представиха втора песен от предстоящия си албум "Snooze". Парчето е озаглавено "Trebuchet" и вече е достъпно за слушане онлайн.

„Trebuchet“ предлага още един поглед към концепцията на "Snooze" – албум, който групата описва като дълго отлаган отговор на усещането за застой, полубудност и натрупано напрежение от последните години.

"Trebuchet" е част от първия студиен албум на Brond от близо осем години насам. Всички песни в "Snooze" са написани, записани и продуцирани от групата, като текстът на „Trebuchet“ е дело на барабаниста Максим Стоименов.

Както вече беше обявено, "Snooze" ще бъде представен с специален еднократен концерт на 13 февруари 2026 г. в софийския клуб Паве, където Brond ще изпълнят албума в неговата цялост.

 

