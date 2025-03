Анеке Ван Хийрсберхен с концерт в София на 6 май

Една от най-обичаните и харизматични дами на алтернативната сцена – Анеке Ван Хийрсберхен, пристига в България за специален концерт в София. Датата е 6 май 2025 г., а събитието ще се състои в уютната атмосфера на клуб Singles.

С впечатляваща кариера, започнала като вокалистка на култовата група The Gathering, Анеке отдавна е доказала, че за нея музикалните граници просто не съществуват. От атмосферичен метъл и прогресив рок, през електро рок и трип хоп, до деликатни акустични експерименти – нейният глас остава емблематичен, докосващ и лесно разпознаваем във всяко ново музикално приключение. През годините тя оставя своя почерк с гост участия в албуми на Napalm Death, Moonspell, Within Temptation, Ayreon, Anathema и Amorphis, реализира знакови колаборации с Devin Townsend, както и създава проектите The Gentle Storm и по-късно Vuur.

През месец май, българските фенове ще имат възможността да се насладят на един интимен и вълнуващ лайв, в който Анеке ще представи както любими песни от богатата си дискография, така и съвсем нови парчета. Очаква се вечер, изпълнена с емоция, магия и неподражаемата ѝ енергия на сцена.

Промоционалните билети са вече в продажба в мрежата на Epay.Go. Местата са ограничени.

Дата: 6 май 2025 г.

Място: клуб Singles, София

Начало: 20:00 ч.

Early Bird: 50лв