Slaughter To Prevail идват за концерт в София на 27 юли

Една от най-шумните и агресивни групи на съвременната метъл сцена – Slaughter To Prevail – ще свири в София това лято. Концертът ще се състои на 27 юли в клуб „Маймунарника“.

Към бандата ще се присъединят и специални гости – бразилската дет метъл група Crypta и американците Chained Saint.

Софийската дата е част от лятното турне на Slaughter To Prevail, посветено на последния им албум „GRIZZLY“, издаден през юли 2025 г. чрез Sumerian Records. Албумът се смята за едно от най-силните и агресивни деткор издания през последните години и включва песни като „Russian Grizzly in America“, „Viking“, „1984“ и „Song 3“.

Групата, създадена от руския вокалист Alex Terrible и британския китарист Jack Simmons, се превърна в глобален феномен в екстремната музика. Slaughter To Prevail имат над 1,4 милиона месечни слушатели в Spotify, разпродадени концерти по света и запомнящи се участия на големи фестивали като Hellfest, където поставят рекорд с мащабен wall of death.

Бандата наскоро обяви, че планира да спре турнетата през 2027 и 2028 година, което прави концертите им през 2026 г. още по-очаквани от феновете.

Билетите за концерта в София ще бъдат пуснати в продажба на 13 март (петък) в 11:00 ч..