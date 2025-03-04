Bendida представят новия си албум "Elysian Fields" тази събота

Столичната фентъзи метъл банда Bendida ще представи своя нов албум "Elysian Fields" тази събота, 25 октомври 2025 г., в Sofia Live Club. Специални гости на събитието ще бъдат родните симфоник пауър метъли Inner Strive и румънската хеви метъл банда Exuviath от Букурещ.
Билетите са налични в мрежата на Bilet.bg
Новият албум на Bendida носи заглавието “Elysian Fields” и излиза под шапката на румънския лейбъл Psychosounds Music. Изданието ще бъде представено с две официални промо дати – на 25 октомври в София и на 15 ноември в Букурещ.
Албумът е записан в студио Bendida, а за микса и мастеринга отговаря талантливият мултиинструменталист Владимир Бочев – Valdemar. Артът на обложката е съвместна работа на Кремена Николова и Раду Иванович.
След премиерата в София, Bendida ще представят "Elysian Fields" и с концерти в Букурещ, Пловдив и Бургас.
"Elysian Fields" съдържание:
1. Aelma Gilhoeleth
2. Hero
3. The Golden Dragon
4. Elysian Fields
5. Fire and Ice
6. The Witch and the Bishop
7. Dark Midsummer Dream
8. We are going to War
9. The Wheel of Time
10. The Swan Queen
11. God of Thunder
12. Lament for the Fallen