Arch Enemy представиха новата си вокалистка Лорън Харт със сингъла „To The Last Breath“

Шведските мело-дет ветерани Arch Enemy издадоха новия си сингъл „To The Last Breath“, който е и първа музика на групата с новата вокалистка Лорън Харт (ex-Once Human).

Харт се присъедини към Arch Enemy, след като дългогодишната фронтдама Алиса Уайт-Глъз напусна през ноември миналата година. Тогава групата съобщи, че раздялата е по взаимно съгласие след близо десетилетие съвместна работа.

Уайт-Глъз беше част от състава между 2014 и 2025 г. и се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния метъл. С нейно участие ARCH ENEMY издадоха албумите „War Eternal“ (2014), „Will To Power“ (2017) и „Deceivers“ (2022), както и проведоха мащабни турнета по целия свят.

Лорън Харт е известна най-вече с работата си в американската метъл група Once Human, където се откроява със силен и агресивен вокал и убедително сценично присъствие. Присъединяването ѝ открива нова глава за Arch Enemy, които остават сред водещите имена в мелодичния дет метъл от създаването си през 1995 г. от китариста Майкъл Амот.

Все още няма официална информация за нов студиен албум, но „To The Last Breath“ подсказва, че групата работи по нов материал с обновения състав.

Чуйте новия сингъл „To The Last Breath“ по-долу.