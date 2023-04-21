Аксел Руди Пел обяви новия си албум „Ghost Town“

Германският китарист и композитор Аксел Руди Пел ще издаде новия си студиен албум „Ghost Town“ на 20 март 2026 г. чрез SPV/Steamhammer.

Албумът включва 11 нови песни, записани с добре познатия състав около Пел – вокалиста Джони Джиоели, барабаниста Боби Рондинели, басиста Фолкер Кравчак и клавириста Ферди Дьорнберг. Материалът е продуциран от самия Аксел Руди Пел, а записите са осъществени в Blind Guardian Studios в Грефрат, Германия.

Първият сингъл от албума е заглавната песен „Ghost Town“, която вече представя посоката на новия материал. Композицията е с по-бързо темпо и ясно структуриран звук, което напомня ранния период на RAINBOW – група, с която Аксел Руди Пел често е сравняван през годините.

Сред песните в албума се откроява и „Breaking Seals“, в която Джони Джиоели си партнира с германската метъл легенда Удо Диркшнайдер.

Аксел Руди Пел издава първия си солов албум „Wild Obsession“ през 1989 г. и оттогава редовно публикува нови студийни записи. Предстоящият „Ghost Town“ излиза отново чрез SPV/Steamhammer – лейбълът, с който китаристът работи още от дебюта си. „SPV и аз израснахме заедно. Преживели сме върхове и спадове и сме успели да преминем през всичко“, споделя 65-годишният музикант.

„Ghost Town“ съдържание:

1. The Regicide (intro)

2. Guillotine Walk

3. Breaking Seals (feat. Udo Dirkschneider)

4. Ghost Town

5. Holy Water

6. The Enemy Within

7. Hurricane

8. Sanity

9. Towards The Shore

10. Steps Of Stone

11. Higher Call