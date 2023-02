Аксел Руди Пел сподели нова рок балада "Morning Star"

Германският китарист Аксел Руди Пел ще издаде нов албум с балади "The Ballads VI" на 21 април. Това ще бъде шести албум от поредица му с баладични компилации, която започва през 1993 г. с "Ballads I" и има продажби от над 250 000 копия

Първият сингъл от "Ballads VI" излезе днес. По-долу можете да гледате текстово видео към песента "Morning Star".

"The Ballads VI" е не само най-новото издание на популярната поредица на Пел „The Ballads“, но и пряк наследник на последния му студиен албум "Lost XXIII", който достигна второ място в официалните немски класации за продажби на албуми през април 2022 г. Новата компилация идва с общо 13 балади, като пет от тях са чисто нови записи.

Аксел Руди Пел обобщава израстването си като текстописец и музикант: „Поглеждайки назад, няма нито една балада, през почти 35-те години моя солова кариера, от която да се срамувам, дори напротив: някои от тях все още са сред любимите ми песни днес."



"The Ballads VI" съдържание:

1. Revelations (new instrumental)

2. Diamonds And Rust (new cover version)

3. Morning Star (new song)

4. Dust In The Wind (new cover version)

5. Hidden Secrets (new instrumental)

6. Gone With The Wind

7. She's A Lady

8. Room With A View

9. Fly With Me

10. As Blind As A Fool Can Be

11. I Put A Spell On You

12. Beyond The Light

13. Quarantined 1