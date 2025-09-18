Aerosmith и Yungblud представиха сингъла "My Only Angel" от съвместното EP "One More Time"

Многократните носители на „Грами“ и членове на Залата на славата на рокендрола Aerosmith, заедно с британската рок звезда Yungblud, обявиха подробности за предстоящото си EP "One More Time".

Изданието излиза на 21 ноември чрез Capitol Records и бележи първата нова музика на Aerosmith от над 12 години. Продуцирано от Мат Шварц, "One More Time" включва четири напълно нови парчета, написани съвместно от Aerosmith и Yungblud, с вокали на Стивън Тайлър и Yungblud, както и нова експлозивна версия на класиката "Back In The Saddle" (2025 Mix).

Обложката на "One More Time" е дело на Джо Фоти от Chrome Hearts – първия подобен проект за луксозния бранд. EP-то вече може да бъде предварително поръчано в дигитален формат и като лимитирано винилово издание.

Новината за "One More Time" и излизането на сингъла "My Only Angel" дойде след специалното участие на Тайлър, Джо Пери и Yungblud на 2025 MTV Video Music Awards на 7 септември, където те отдадоха почит на легендарния Ози Озбърн с уникален трибют.

Yungblud откри изпълнението с "Crazy Train", след което забави темпото с кавър на "Changes" на Black Sabbath. На сцената се присъедини Стивън Тайлър за емоционалната "Mama, I'm Coming Home", подкрепен от Пери на китара. Кулминацията бе дуетът между Yungblud и Тайлър, завършил с пироефекти и възглас "Ozzy forever!"

Малко след шоуто Aerosmith и Yungblud споделиха кратко видео, в което Тайлър намигна: "Имаме една тайна!"

"One More Time" съдържание:

1. My Only Angel

2. Problems

3. Wild Woman

4. A Thousand Days

5. Back In The Saddle (2025 Mix)