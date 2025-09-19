Aerosmith и Yungblud издадоха EP-то "One More Time"

Aerosmith, носители на множество Grammy и членове на Залата на славата на рокендрола, и британската звезда Yungblud представят своя общ проект – EP-то „One More Time“.

Изданието отбелязва първата нова музика на Aerosmith от повече от десетилетие и обединява две поколения рок в пет песни, сред които четири напълно нови композиции, създадени и изпълнени съвместно от Aerosmith и Yungblud.

Проектът включва водещия сингъл „My Only Angel“, дебютирал на №1 в Billboard Hot Hard Rock Songs, както и нова ремиксирана версия на класиката „Back In The Saddle (2025 Mix)”. С характерния китарен звук на Джо Пери, емблематичния вокал на Стирън Тайлър и енергичната, модерна стилистика на Yungblud, EP-то демонстрира силната химия между артистите и новия заряд в познатия рок звук.

Обложката на "One More Time" е дело на Джо Фоти от Chrome Hearts – първия подобен проект за луксозния бранд.

"One More Time" съдържание:

1. My Only Angel

2. Problems

3. Wild Woman

4. A Thousand Days

5. Back In The Saddle (2025 Mix)