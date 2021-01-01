Yonaka подгряват Garbage на концерта им в София

Yonaka ще се присъединят към концерта на Garbage на 28 май на Vidas Art Arena в София. Бандата от Брайтън ще излезе на сцената преди Шърли Менсън и компания да представят песни от новия си албум „Let All That We Imagine Be The Light“.

Вратите за събитието ще отворят в 18:00 ч., а за музикалната селекция преди концертите ще се погрижи Groovy George, създателят на „So 90s Alternative“. Yonaka ще започнат сета си в 19:30 ч.

Групата, съставена от Тереза Джарвис, Джордж Едуардс и Алекс Кросби, се появява през 2014 г., а през годините се утвърди с микс от алтернативен рок, модерен саунд и емоционално заредени текстове. След дебютния албум „Don’t Wait ‘Til Tomorrow“ и поредица от EP-та, тази година триото издаде втория си студиен албум „Until You’re Satisfied“.

Албумът идва след труден период за Yonaka, в който групата е била близо до раздяла. Според вокалистката Тереза Джарвис записът е вдъхновен от „мръсните и сурови страни на любовта и човешките отношения“. Сингълът „Problems“ донесе сериозно внимание към новата глава в историята на бандата, а издания като NME, Kerrang! и Rock Sound определиха завръщането им като едно от най-силните на алтернативната сцена през годината.

Yonaka вече имат зад гърба си турнета с Bring Me the Horizon, Fever 333 и Don Broco, а сега ще подгреят и едно от най-очакваните алтернативни шоута на пролетта у нас.

Концертът на Garbage ще бъде първото им самостоятелно гостуване в България след участието им на Hills of Rock през 2019 г. Освен нов материал, бандата обещава и сетлист с някои от най-емблематичните си песни.

Билети за концерта все още се намират в мрежата на Ticket Station.