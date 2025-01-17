Wyatt E. с концерт в София на 30 април

Белгийската група Wyatt E. ще изнесе концерт в София на 30 април 2026 г. Събитието ще се проведе в Club Mixtape 5, малка зала (B-side), като капацитетът е ограничен.

Създадени през 2015 г., Wyatt E. изграждат разпознаваем стил в рамките на doom metal, съчетавайки тежки, хипнотични рифове с ориенталски мотиви и древна месопотамска тематика. Музиката на формацията е предимно инструментална и залага на плътна, кинематографична атмосфера. С няколко високо оценени издания и участия на европейски фестивали, групата си спечели репутация на силен и въздействащ лайв акт.

Концертът в София е планиран като клубно събитие с фокус върху звуковото преживяване, а организаторите предупреждават, че билетите са силно ограничени заради формата и мястото на провеждане.

Детайли за събитието:

Дата: 30 април 2026 (четвъртък)

Място: Club Mixtape 5 – B-side

Начало: 19:00 ч.

Възрастово ограничение: 18+

Лица под 18 години могат да присъстват само с придружител и нотариално заверено пълномощно. Изключение се допуска при присъствие с родител и представяне на валиден документ.