Wolfsbane разкриха нова песен „Touch You There“

Wolfsbane пуснаха официално видео към новата си песен „Touch You There“, с която отбелязват старта на турнето си по повод 40 години от създаването на групата и запазения оригинален състав.

Wolfsbane са активни от 1984 г., а през годините издават пет студийни албума, концертни записи, EP-та и демота. Днес бандата е най-позната като първата голяма група на вокалиста Блейз Бейли, преди той да замени Брус Дикинсън в Iron Maiden през 90-те и по-късно да развие солова кариера.

В актуалния състав на Wolfsbane продължават да свирят Блейс Бейли, китаристът Джейс Едуардс, басистът Джеф Хейтли и барабанистът Стив Дейнджър, четиримата музиканти, които стоят зад класическите записи на бандата още от 80-те години.

Новата песен излиза навреме за юбилейното британско турне, в което групата обещава сетлист с песни от цялата си кариера, включително „Manhunt“, „I Like It Hot“, „Kathy Wilson“ и „Temple Of Rock“.

През миналата година Wolfsbane издадоха и "Live Faster"м нова версия на дебютния си албум "Live Fast, Die Fast" от 1989 г., който първоначално е продуциран от Рик Рубин и издаден чрез Def American Recordings. Вместо ремастър или ремикс, групата презаписва целия албум с оригиналния състав след дългогодишни призиви от феновете.

Юбилейното турне на Wolfsbane включва концерти в Лондон, Милтън Кийнс, Хъл, Блекпул, Нотингам и участие на фестивала Call Of The Wild 2026.