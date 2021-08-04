Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Weezer споделиха нов сингъл „Shine Again“

Първа нова музика от бандата от 2022 г. насам

Публикувано на 02 Април 2026
Weezer споделиха нов сингъл „Shine Again“
Снимка: breadandwalter

Американската алтърнатив рок група Weezer се завърна с новия си сингъл „Shine Again“ – първото им ново издание от 2022 г. насам.

Парчето връща бандата към по-суровия, китарен звук, познат от началото на 2000-те. Изградено около плътен риф и с типичния за Ривърс Куомо стил на писане, „Shine Again“ носи послание за отдаденост и надежда.

Сингълът е продуциран от Кенет Блум (Kenny Beats) и Клас Олунд, и служи като водещо парче от предстоящия, все още необявен 16-и студиен албум на Weezer.

Това ще бъде първият им дългосвирещ запис след „Van Weezer“ (2021) и серията от EP-та SZNZ (2022).

Паралелно с новата музика, групата обяви и турне под името „Weezer: The Gathering“, което ще премине през Северна Америка тази есен.

Чуйте „Shine Again“ по-долу.

Ключови думи: