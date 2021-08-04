Weezer споделиха нов сингъл „Shine Again“

Американската алтърнатив рок група Weezer се завърна с новия си сингъл „Shine Again“ – първото им ново издание от 2022 г. насам.

Парчето връща бандата към по-суровия, китарен звук, познат от началото на 2000-те. Изградено около плътен риф и с типичния за Ривърс Куомо стил на писане, „Shine Again“ носи послание за отдаденост и надежда.

Сингълът е продуциран от Кенет Блум (Kenny Beats) и Клас Олунд, и служи като водещо парче от предстоящия, все още необявен 16-и студиен албум на Weezer.

Това ще бъде първият им дългосвирещ запис след „Van Weezer“ (2021) и серията от EP-та SZNZ (2022).

Паралелно с новата музика, групата обяви и турне под името „Weezer: The Gathering“, което ще премине през Северна Америка тази есен.

