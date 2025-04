Volbeat с втори сингъл от предстоящия албум "God Of Angels Trust"

Датската рок група Volbeat ще издаде своя девети студиен албум "God Of Angels Trust" на 6 юни 2025 г. Албумът ще бъде последван от грандиозно световно турне, носещо името "Greatest Of All Tours Worldwide", което стартира само ден след премиерата на записа.

Съставът на групата включва добре познатите Михаел Поулсен (вокали, китара), Джон Ларсен (барабани) и Каспар Бойе Ларсен (бас).

Според Поулсен, създаването на "God Of Angels Trust" е преминало по-освободено и интуитивно в сравнение с предишни проекти:

"В миналото отделях много време за писане и се вманиачавах по толкова много елементи от песните, преди да ги завърша," споделя фронтменът. "Сега подходихме с повече свобода и доверие в инстинкта си."

Volbeat изненадаха феновете си с втори сингъл, носещ впечатляващото и мрачно заглавие: "In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan's Spawn in a Dying World of Doom". Чуйте я тук:

Очакванията около новия албум и турне са огромни, а феновете по целия свят вече броят дните до 6 юни.