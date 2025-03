Брайън Адамс сподели сингъла "Make Up Your Mind", още един поглед към предстоящият му нов албум "Roll With The Punches".

Адамс споделя: „Песента е за вземането на решение в една връзка или да продължим напред заедно, или най-накрая да продължим напред. Ако някога сте се съмнявали в миналото, копнеели сте за още един шанс или сте усещали горчивото ужилване на „ами ако“, тази песен е за вас.“

На 29 април очакваме Брайън Адамс за специален акустичен концерт в зала България в София.