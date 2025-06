Volbeat издадоха албума "God Of Angels Trust"

Датската рок сензация Volbeat - съставена от Михаел Поулсен (вокали, китара), Джон Ларсен(барабани) и Каспар Бойе Ларсен (бас) - представи дългоочаквания си девети студиен албум "God Of Angels Trust".

Излизането на албума съвпада със старта на амбициозното световно турне „Greatest Of All Tours Worldwide“, което ще обхване цялото лято. Групата сподели и още един нов видеоклип, той е към песента “Demonic Depression”.

С "God Of Angels Trust" Volbeat тръгват в нова творческа посока - пълна с изненади, сурова енергия и мелодичен заряд.

Групата вече има 11 №1 хита в класацията Billboard Mainstream Rock, повече от всяка друга банда извън Северна Америка. Песни като “By a Monster’s Hand”, първият сингъл от албума, показват новото, по-смело звучене на бандата - по-сурово, но все така 100% Volbeat.



Самият Поулсен не крие вълнението си от това да наруши правилата на традиционното създаване на песни в името на нещо по-непосредствено и емоционално. Още по-впечатляващ е фактът, че целият албум е написан и записан само за пет седмици - истинско творческо постижение, което звучи толкова завършено, богато и разнообразно.

"God Of Angels Turst" съдържание:

1. Devils Are Awake

2. By a Monster's Hand

3. Acid Rain

4. Demonic Depression

5. In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan's Spawn in a Dying World of Doom

6. Time Will Heal

7. Better Be Fueled than Tamed

8. At the End of the Sirens

9. Lonely Fields

10. Enlighten the Disorder (By a Monster's Hand Part 2)