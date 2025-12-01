Velian издават сборен CD албум за 10-та си годишнина

Velian издават CD колекция по случай своята десета годишнина – родната Dark Metal група представя изданието „10 Years of Darkness”. Колекцията включва общо 10 композиции, в това число няколко лайв записи от два различни концерта, оркестрални версии и пиано версия на първата издадена песен на групата „Fireflies”, която символично „затваря“ списъка с песни. Сборният албум ще излезе единствено в CD формат, като няма да бъде наличен в дигитален такъв или за стрийминг.

Автор на обложката и цялостното художествено оформление на юбилейния сборен албум е Николас Петрас.

Velian – 10 Years of Darkness – списък с песни:

1. Silent Assassin – Live at Joystation – 2018

2. Building Cages – Live at Joystation – 2018

3. Spirits – Live at Joystation – 2018

4. Broken – Live at Fabrica 126 – 2020

5. The Darkness Within – Live at Fabrica 126 – 2020

6. The Voyage – Live at Fabrica 126 – 2020

7. Funeral – Orchestral Version

8. Godless – Orchestral Version

9. Star Of Mine – Orchestral Version

10. Fireflies – Piano Version

Напомняме, че този петък, 5.12.2025, Velian ще отбележат своя 10-ти рожден с концерт в столичния клуб Mixtape 5, като специални гости ще бъдат софийските групи Robust и Embrace By Dark. Юбилейното CD издание ще бъде налично на мърчандайз щанда, заедно с още предложения от всичките формации, участващи в събитието. Вече е известна и програмата за вечерта, която има следния вид:

19:00 – Отваряне вратите на клуба

20:00 – Robust

21:00 – Embrace By Dark

22:00 – Velian

Билети са налични в мрежите на Bilet.bg и EpayGO, както и на място в деня на събитието.